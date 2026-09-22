Семь человек погибли в ДТП: еженедельная сводка Госавтоинспекции Кузбасса

С 14 по 20 сентября сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса пресекли 4 408 нарушений правил дорожного движения: 147 – среди пешеходов, 4 261 – среди водителей.
- 152 водителя отстранены от управления за нетрезвую езду или отказ от освидетельствования;
- 276 – попались на езде без прав;
- 164 – выехали на встречную полосу там, где это запрещено;
- 105 – нарушили правила перевозки детей;
- 296 – нарушили правила пользования ремнём безопасности или мотошлемом;
- 81 – нарушил правила проезда перекрёстков;
- 102 – проехали на запрещающий сигнал светофора;
- 238 – не пропустили пешехода.
Произошло 46 ДТП, в которых 7 человек погибли и 56 травмированы.
В Кузбассе с 21 по 27 сентября проходит Всероссийская неделя безопасности дорожного движения.
В школах и детских садах идут дополнительные мероприятия по профилактике детского травматизма на дорогах.
Особое внимание сосредоточено на предупреждении ДТП с участием детей. С начала года в регионе произошло 213 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых пострадали 225 человек, 7 детей погибли.
Госавтоинспекция напоминает: водителям необходимо с особой осторожностью и вниманием двигаться вблизи школ и по дворовым территориям. Подъезжая к пешеходным переходам или заметив ребёнка вблизи проезжей части, нужно заранее снижать скорость движения, быть готовым остановить автомобиль в случае неожиданного поведения ребёнка.
В Кемерове госавтоинспекторы привлекли к ответственности водителя, нарушившего правила парковки.
Было зафиксировано, как водитель Ford Mustang в Ленинском районе паркуется в месте для инвалидов. Позже этот же автомобиль остановился на пешеходном переходе.
28-летнего водителя оштрафовали на 6 000 рублей.
Госавтоинспекция Кузбасса призывает автолюбителей к сознательности и взаимному уважению на дорогах.
В лечебных учреждениях Кузбасса проводятся занятия с маленькими пациентами.
Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Евгений Наумкин, руководитель Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного движения Людмила Купреева и уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области – Кузбассе Ирина Васильева посетили ребят, проходящих лечение в травматологическом отделении ОДКБ им. Атаманова. В отделении проходят лечение дети, получившие травмы, в том числе в результате ДТП.
Организаторы побеседовали с детьми и напомнили им, какие требования ПДД должны соблюдать пешеходы, велосипедисты и лица на самокатах. Для каждого ребёнка гости приготовили полезные подарки – сумки и световозвращающие подвески, которые сделают юных пешеходов более заметными на дороге.
Сотрудники Госавтоинспекции Киселёвска провели разъяснительные беседы с участниками дорожного движения.
Особое внимание делали на недопустимости управления лицами, не достигшими нужного возраста и не имеющими водительского удостоверения соответствующих категорий.
Кузбассовцам напомнили об ответственности: за управление без прав – штраф до 15 000 рублей, за передачу управления бесправнику – 30 000 рублей.
Госавтоинспекторы Новокузнецка с активистами ЮИД, учениками Гимназии № 44, родителями и педагогами напомнили пешеходам о правилах перехода проезжей части.
Инспекторы, родители и дети проверили, как соблюдают ПДД юные пешеходы и их родители. Обращения были адресованы и к водителям, которые должны помнить о правилах.
Дружные призывы ребят к юным пешеходам ходить по переходу и смотреть по сторонам звучали в форме кричалок. Лозунги юных пропагандистов сопровождались наглядной агитацией: плакаты, поднятые вверх, напоминали всем участникам дорожного движения, что главное на дороге – внимание.