Семь человек погибли в ДТП: еженедельная сводка Госавтоинспекции Кузбасса

В Кузбассе с 21 по 27 сентября проходит Всероссийская неделя безопасности дорожного движения.

В школах и детских садах идут дополнительные мероприятия по профилактике детского травматизма на дорогах.

Особое внимание сосредоточено на предупреждении ДТП с участием детей. С начала года в регионе произошло 213 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых пострадали 225 человек, 7 детей погибли.

Госавтоинспекция напоминает: водителям необходимо с особой осторожностью и вниманием двигаться вблизи школ и по дворовым территориям. Подъезжая к пешеходным переходам или заметив ребёнка вблизи проезжей части, нужно заранее снижать скорость движения, быть готовым остановить автомобиль в случае неожиданного поведения ребёнка.