Билайн запустил бесплатный мультиязычный ИИ-сервис beeGPT для всех клиентов

Билайн представил beeGPT (18+)* – мощный мультиязычный ИИ-сервис, объединяющий возможности генеративных нейросетей и управление связью в одном окне. Бесплатный лимит для работы с сервисом получают все клиенты Билайна. beeGPT поддерживает общение на разных языках, и доступен в мобильном приложении Билайн (12+), а также на сайте beegpt.beeline.ru. Сервис не требует отдельной регистрации и VPN, а запросы к нему не расходуют мобильный трафик. Не только генерации, но и поиск в сети работают даже при ограничениях интернета: глобально это значит, что клиенты Билайна всегда остаются на связи с доступом к информации в интернете.

Новое решение Билайна предназначено для широкого спектра задач: учебы, рабочих и повседневных дел. beeGPT отвечает на вопросы и объясняет сложные темы, пишет код, переводит и редактирует тексты, работает с документами, создает изображения, видео, а также помогает обрабатывать фотографии. Пользователь может общаться с beeGPT на удобном ему языке, не меняя настройки, не переключаясь между разными моделями нейросетей – сервис сам подбирает нужную модель. Пользователю не надо разбираться в моделях нейросетей – справится любой.

Сервис также понимает контекст клиента Билайна. С помощью обычного текстового запроса в чате можно проверить баланс и остатки пакетов, подключить или отключить услугу, получить информацию о расходах или подобрать тариф. При этом, такие обращения не уменьшают основной лимит запросов в Сервисе.

beeGPT стал результатом последовательного развития ИИ-сервисов Билайна. Ранее "Нейрочат" открыл пользователям доступ к разным генеративным моделям, а "Умный поиск" перенес диалоговый интерфейс непосредственно в приложение оператора. В beeGPT эти возможности объединились в одном продукте, ориентированном не на выбор нейросети, а на решение конкретной задачи.

– Рынок генеративных нейросетей меняется почти каждый день – и сильный ИИ-продукт должен развиваться с той же скоростью. Наши решения прошли путь от доступа к отдельным нейросетям до beeGPT – первого в своем роде мультиязычного и универсального ИИ-инструмента, объединяющего возможности нейросетей с управлением связью. Сегодня мы бесплатно открываем его всем клиентам Билайна. Мы убрали все лишнее между человеком и результатом: теперь достаточно сформулировать задачу и решить ее в одном окне приложения или на странице сервиса, – сообщил Сергей Анохин, генеральный директор Билайна.

Вместо огромного набора отдельных нейросетей оператор сосредоточится на развитии beeGPT, как единого ИИ-сервиса, встроенного в основной клиентский продукт. Базовый уровень beeGPT остается бесплатным для всех клиентов Билайна, а о дальнейших этапах развития компания сообщит дополнительно.

*beeGPT (би-джи-пи-ти") – ИИ-сервис Билайна, предоставляющий доступ к генеративным моделям искусственного интеллекта и функциям управления продуктами и услугами оператора. Предназначен для личного некоммерческого использования. Условия и ограничения на beeline.ru.