Хуже, чем падение с высоты: почему безобидные прыжки ребенка на батуте запускает цепочку тяжелых нарушений в организме

Как рассказал медик в беседе с NEWS.ru, популярные детские развлечения провоцируют перекос таза и искривление позвоночника.

Причины нарушений:

• Батуты, кровати и ступеньки. При прыжках ребенок обычно приземляется на одну ногу. Вес тела многократно возрастает, перегружая одну половину таза и смещая его.

– Зачастую самые тяжелые случаи у детей связаны не с авариями и не с падениями с высоты, а с обычными играми, которые взрослым кажутся совершенно безопасными. Первое место уверенно держит батут. Родители приводят ребенка с жалобами на усталость, сутулость, головные боли, а на осмотре я вижу перекос таза, – отметил Леоненко.

• Самокаты. Постоянное отталкивание только одной "удобной" ногой создает асимметричную нагрузку.

• Спортивные секции (баскетбол, волейбол, гимнастика). Опасны при неправильной технике приземления.

Последствия для здоровья:

Смещение таза запускает цепную реакцию. Искривление поднимается по позвоночнику вплоть до шейного отдела. Это пережимает сосуды и нарушает кровоснабжение мозга. В результате у ребенка появляются головные боли, сутулость и хроническая усталость.

Как защитить ребенка:

1. При езде на самокате приучите ребенка регулярно чередовать толчковую ногу.

2. При играх на батуте контролируйте приземление строго на обе стопы.

3. Строго ограничивайте время любых прыжковых активностей.