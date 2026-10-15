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Три легковушки столкнулись посреди Кемерова – движение затруднено

В Кемерове на одном из главных проспектов произошла авария с тремя автомобилями.

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В четверг, 15 октября, около 18:30 в Кемерове на пересечении проспекта Ленина и улицы Тухачевского не поделили дорогу три автомобиля, сообщил очевидец сайту VSE42.Ru.

– Ленина-Тухачевского, три машины. Движение затруднено, – сказал собеседник.

На место приехали инспекторы ГАИ для оформления аварии.

На момент подготовки новости серьёзный дорожный затор наблюдался на участке Ленина около места инцидента и на улице Терешковой неподалёку. При этом в целом по городу сильных пробок нет.

Напомним, в четверг в Кемерове пошёл снег – водителям нужно быть ещё внимательнее, чем раньше.

Видео: VSE42.Ru
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