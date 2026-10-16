ЕВРАЗ ЗСМК получил гран при на IX Всероссийском индустриальном экологическом форуме за проект очистки сточных вод

Ключевым экспонатом стенда ЕВРАЗ ЗСМК стал макет комплекса очистных сооружений выпуска № 2. Проект-призер наглядно продемонстрировал технологию, сочетающую флокуляцию, ультрафильтрацию и обратный осмос. Также посетителям показали передвижную экологическую лабораторию, которая контролирует качество атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и определяет содержание специфических веществ.

ЕВРАЗ направил около 11 млрд рублей на экологическую модернизацию, благодаря чему выбросы комбината сократились на 29% по сравнению с 2017 годом.