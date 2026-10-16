ЕВРАЗ ЗСМК получил гран при на IX Всероссийском индустриальном экологическом форуме за проект очистки сточных вод

ЕВРАЗ ЗСМК стал обладателем гран-при IX Всероссийского индустриального экологического форума, который проходил в Новокузнецке с 13 по 15 октября.
Гран-при присудили проекту "Очистные сооружения дебалансных сточных вод системы гидрозолошламоудаления выпуска № 2".
Кроме главной награды, комбинат получил две золотые медали – за проект "Очистные сооружения. Выпуск № 3" и программу ЕВРАЗа "Чистый воздух, чистая вода", направленную на снижение выбросов.
В этом году форум объединил 38 компаний и организаций из пяти регионов России. В рамках деловой программы и специализированных выставок "Город. Экология. Благоустройство" и "ПромТехЭкспо" представители промышленности, науки, органов власти и общественных организаций обсудили снижение воздействия промышленности на городскую среду и развитие экономики замкнутого цикла.
Ключевым экспонатом стенда ЕВРАЗ ЗСМК стал макет комплекса очистных сооружений выпуска № 2. Проект-призер наглядно продемонстрировал технологию, сочетающую флокуляцию, ультрафильтрацию и обратный осмос. Также посетителям показали передвижную экологическую лабораторию, которая контролирует качество атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и определяет содержание специфических веществ.
ЕВРАЗ направил около 11 млрд рублей на экологическую модернизацию, благодаря чему выбросы комбината сократились на 29% по сравнению с 2017 годом.
Впервые в программу форума включили экскурсии на производственную площадку ЕВРАЗ ЗСМК. Студенты СибГИУ и жители Новокузнецка смогли увидеть работу очистных сооружений и познакомиться с системой контроля качества воды.
– Реализация водной программы позволяет обеспечивать нормативные показатели сточных вод. Параллельно комбинат развивает сотрудничество с СибГИУ по перспективным направлениям – в частности, по внедрению фитоочистки шахтных вод и технологиям переработки угольных отходов и золошлаков, – отметила главный эколог ЕВРАЗ ЗСМК Галина Демидова.