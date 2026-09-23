Ребенок ничего не запоминает на уроке? Выясняем, как постоянный гул одноклассников незаметно истощает детский мозг

Российский аудиолог Никита Дикопольцев раскрыл пугающую правду о скрытом вреде обычного школьного шума. По словам эксперта, настоящей причиной двоек может быть шум от болтливых соседей по парте.
Как рассказал аудиолог в беседе с РИАМО, шум в классе – скрытая причина плохой успеваемости. Мозг школьника вынужден тратить ресурсы на фильтрацию фоновых разговоров, а не на усвоение учебного материала.
Из-за постоянной акустической перегрузки ребенок:
- быстро устает;
- теряет концентрацию;
- пропускает информацию;
- хуже понимает речь учителя.
Исследования подтверждают: даже тихий фоновый гул заметно снижает понимание материала. Сильнее всего от шума страдает успеваемость учеников начальной школы.
– Этому посвящено, например, исследование, опубликованное в Journal of the Acoustical Society of America в 2018 году. Ученые моделировали реальную ситуацию: 245 восьмилетних детей слушали рассказы, а фоном звучал шум из голосов нескольких одновременно говорящих детей. В итоге даже низкий уровень такого детского гомона снижал понимание речи, – отметил специалист.
В главной группе риска находятся дети с низкой рабочей памятью, высокой чувствительностью к звукам и невыявленным, даже легким, снижением слуха.