Ребенок ничего не запоминает на уроке? Выясняем, как постоянный гул одноклассников незаметно истощает детский мозг

Как рассказал аудиолог в беседе с РИАМО, шум в классе – скрытая причина плохой успеваемости. Мозг школьника вынужден тратить ресурсы на фильтрацию фоновых разговоров, а не на усвоение учебного материала.

Из-за постоянной акустической перегрузки ребенок:

быстро устает;

теряет концентрацию;

пропускает информацию;

хуже понимает речь учителя.

Исследования подтверждают: даже тихий фоновый гул заметно снижает понимание материала. Сильнее всего от шума страдает успеваемость учеников начальной школы.

– Этому посвящено, например, исследование, опубликованное в Journal of the Acoustical Society of America в 2018 году. Ученые моделировали реальную ситуацию: 245 восьмилетних детей слушали рассказы, а фоном звучал шум из голосов нескольких одновременно говорящих детей. В итоге даже низкий уровень такого детского гомона снижал понимание речи, – отметил специалист.

В главной группе риска находятся дети с низкой рабочей памятью, высокой чувствительностью к звукам и невыявленным, даже легким, снижением слуха.