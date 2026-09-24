Лишение родительских прав? Юрист рассказал, какие последствия ждут Джигана после инцидента со стрельбой в Подмосковье

Как рассказал эксперт в беседе с изданием "Газета.Ru", основанием для лишения родительских прав могут быть злоупотребление родительскими правами и жестокое обращение с детьми, включая физическое или психическое насилие.

– Само по себе причинение вреда обслуживающему персоналу не является автоматическим основанием для лишения родительских прав, однако описанное поведение может оцениваться в совокупности с обстоятельствами, непосредственно затрагивающими безопасность детей, – отметил Колоколов.

Он перечислил возможные правовые последствия для рэпера:

Ограничение родительских прав (ст. 73 СК РФ). Мера возможна, если суд сочтет поведение отца опасным для психического или физического состояния детей.

(ст. 73 СК РФ). Мера возможна, если суд сочтет поведение отца опасным для психического или физического состояния детей. Уголовная ответственность за насилие. В зависимости от тяжести травм и умысла грозят статьи за причинение вреда здоровью (ст. 111, 112 УК РФ) или покушение на убийство (ст. 105 УК РФ).

В зависимости от тяжести травм и умысла грозят статьи за причинение вреда здоровью (ст. 111, 112 УК РФ) или покушение на убийство (ст. 105 УК РФ). Ответственность за незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ) после принудительного удержания людей в доме.

(ст. 127 УК РФ) после принудительного удержания людей в доме. Ответственность за незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ). Следствие проверит наличие лицензии и законность применения оружия.

По сообщениям СМИ, рэпер Джиган открыл стрельбу по сотрудникам в своем подмосковном доме и около 10 часов удерживал персонал в заложниках. Свидетелями инцидента стали дети артиста.