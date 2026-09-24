Происшествия

Лишение родительских прав? Юрист рассказал, какие последствия ждут Джигана после инцидента со стрельбой в Подмосковье

Юрист Евгений Колоколов рассказал, могут ли рэпера Джигана лишить родительских прав после стрельбы по персоналу в подмосковном доме.

Как рассказал эксперт в беседе с изданием "Газета.Ru", основанием для лишения родительских прав могут быть злоупотребление родительскими правами и жестокое обращение с детьми, включая физическое или психическое насилие.

– Само по себе причинение вреда обслуживающему персоналу не является автоматическим основанием для лишения родительских прав, однако описанное поведение может оцениваться в совокупности с обстоятельствами, непосредственно затрагивающими безопасность детей, – отметил Колоколов.

Он перечислил возможные правовые последствия для рэпера:

  • Ограничение родительских прав (ст. 73 СК РФ). Мера возможна, если суд сочтет поведение отца опасным для психического или физического состояния детей.
  • Уголовная ответственность за насилие. В зависимости от тяжести травм и умысла грозят статьи за причинение вреда здоровью (ст. 111, 112 УК РФ) или покушение на убийство (ст. 105 УК РФ).
  • Ответственность за незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ) после принудительного удержания людей в доме.
  • Ответственность за незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ). Следствие проверит наличие лицензии и законность применения оружия.

По сообщениям СМИ, рэпер Джиган открыл стрельбу по сотрудникам в своем подмосковном доме и около 10 часов удерживал персонал в заложниках. Свидетелями инцидента стали дети артиста.

Фото: magnific.com / katemangostar
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