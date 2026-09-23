Рехаб не спасет: сколько лет тюрьмы могут дать Джигану за стрельбу по персоналу

Как рассказал правозащитник в беседе с изданием "Абзац", артист может провести свыше 15 лет за решёткой из-за стрельбы в обслуживающий персонал в Подмосковье. По словам юриста, действия исполнителя могут подпадать сразу под несколько статей Уголовного кодекса, но делать окончательные выводы лишь на основании публикаций в интернете пока рано.

– При полном сложении теоретически речь может идти о сроках, значительно превышающих 15 лет, – сказал Кузьмин.

Адвокат уточнил, что речь может идти об ответственности за захват заложников, угрозу убийством, хулиганство и нанесение вреда здоровью. Если один из работников действительно получил травмы при стрельбе, потребуется экспертиза, которая определит степень причинённого ущерба. Дополнительным отягчающим фактором, по мнению специалиста, может стать состояние алкогольного опьянения.

Кузьмин также заявил, что не стал бы рекомендовать своему подзащитному в подобной ситуации пытаться скрыть или уладить произошедшее. Лечение в реабилитационном центре, подчеркнул он, само по себе не избавит Джигана от ответственности.

Ранее сообщалось, что рэпер открыл стрельбу в доме в Подмосковье, где в тот момент находились его дети и работники обслуживающего персонала.