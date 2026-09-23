Джиган расстрелял у себя дома персонал при детях и улетел в Израиль

Популярный российский певец Денис Устименко-Вейнштеин, более известный как Джиган, расстрелял персонал в собственном доме в подмосковном посёлке "Шато Соверен", сообщает Life в среду, 23 сентября.

Происшествие случилось ещё в ночь на 4 июля, но СМИ раструбили об этом только сейчас: по предварительным данным, артист вооружился карабином "Сайга-9", собрал в гостиной сотрудников и начал обвинять их во всём подряд.

– Одного из охранников Джиган под угрозой оружия заставил оговорить себя, после чего разрешил мужчине попытаться убежать и выстрелил ему в руку и ногу, – пишет Life.

В публикации также говорится, что в доме находились дети рэпера – они прятались и переписывались с матерью.

Соседи, услышав выстрелы, вызвали стражей порядка, а те скрутили разбушевавшуюся звезду. После этого родные певца организовали его перелёт в Израиль, где поместили в люксовый рехаб, где лечение обошлось в 5 млн рублей. С тех пор артист находится там.