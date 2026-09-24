"Это не собака – шокер не поможет": в Кемерове раскрыли правду о защите от медведя

Журналист VSE42.RU обратился в один из охотничьих магазинов Кемерова и узнал, поможет ли привычное средство защиты от собак в случае встречи с косолапым.

Оказалось, что рассчитывать на электрошокер не стоит.

– Медведь – это не собака. Шокер не поможет. Там другие рецепторы. Там все другое, – объяснили в магазине.

При этом продавец отметил, что косолапые сами стараются избегать людей.

– Медведи пугливые, они очень осторожные животные. Если вы ходите, шумите, вас слышно – он всегда стороной обойдет. Если это не конкретно медведь-людоед, который охотится за людьми, то обычный дикий зверь даже рядом не подойдет, – рассказал специалист.

Напомним, ранее стало известно, что кемеровчане массово скупают отпугиватели медведей. Не так давно одного косолапого кузбассовцы заметили за трапезой.

Тем временем власти раскрыли, когда ориентировочно стабилизируется ситуация с хищниками в регионе.