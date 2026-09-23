Лютый ажиотаж: в Кемерове пачками сметают с полок отпугиватели медведей

Журналист VSE42.RU сходил в один из охотничьих магазинов Кемерова и узнал, насколько востребованы сейчас отпугиватели медведей.

– Все раскупили. Были и звуковые, так называемые "Горны", и стреляющие – патроны, которые дают яркую вспышку, как от ружья, – рассказали сотрудники магазина.

По его словам, новые партии приходится заказывать постоянно.

– Заказываем регулярно и постоянно, но транспортная не успевает привозить, – объяснили в магазине.

При этом раньше этот товар был не таким востребованным среди покупателей. Особый ажиотаж вокруг отпугивателей начался только два месяца назад. По словам продавца, люди стали массово покупать средства защиты перед поездками на рыбалку и за грибами. Дополнительным фактором стал поток сообщений о встречах с медведями в соцсетях.

Напомним, ранее стало известно, что хищники уже добрались до Кемерова. Власти рассказали, какие меры предпринимают в сложившейся ситуации. Также редакция VSE42.RU писала о самом пунктуальном медведе Кузбасса – он пугает жителей в одно и то же время.