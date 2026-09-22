"Ранетки наяривает": кузбассовцы засняли медведя за трапезой возле домов

Медведя заметили возле села Терентьевское в Прокопьевском районе. Кадры с хищником, который трапезничает в кустах, появились сегодня, 22 сентября, в телеграм-канале "Инцидент Кузбасс".

По словам местной жительницы, накануне ее муж заметил медведя возле села – на фоне улицы Луговой. Женщина утверждает, что также лично видела зверя.

– День добрый, вчера возле села Терентьевское на фоне улицы Луговой муж заснял медведя. Я лично тоже видела его, оповестили все службы. На данный момент выставлен патруль от охотсоюза, лицензированный, – рассказала подписчица канала.

На видео медведь сидит в кустах и что-то спокойно ест. Судя по комментариям автора ролика, зверь, вероятно, лакомился яблоками.

– Красавец! Вот так и выйди на улицу вечером, да? Как ранетку сожрет, – прокомментировал кузбассовец.

– Ранетки наяривает, да? – уточнил собеседник.

– Ранетки, походу, – ответил автор видео.

Ранее кузбассовцы уже замечали возле этого села хищника – тогда они до жути его напугали. Также мы писали о том, что косолапого видели недалеко от аэропорта в Кемерове. Ситуацию прокомментировали в Минлескомплекса и охотхозяйства региона.