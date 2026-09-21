Медведь подходил к пасеке у аэропорта Кемерова: что сделали власти

Ранее кемеровчане сообщали в соцсетях, что медведя заметили в областном центре недалеко от аэропорта. Ситуацию прокомментировали в Минлескомплекса и охотхозяйства региона.

Так, в окрестностях Кемерова 19 сентября 2026 года провели ночной рейд оперативной мобильной группы. Цель – предотвратить появление медведей.

– Инспекторы и охотники использовали пиротехнические устройства, производящие шум, оружие не применялось. В ходе рейда медведи не были обнаружены, отстрел не производился, – раскрыли в ведомстве.

В районе Кемеровского аэропорта действительно были обнаружены следы медведя. Зверь подходил к неогороженной и неохраняемой пасеке в ночь с пятницы на субботу, с 18 на 19 сентября. Хозяин перевез пасеку в другое место и огородил ее электронным пастухом.

– После принятых 19 сентября мер по отпугиванию медведя его присутствие в окрестностях Кемерово не наблюдается, – сообщили в ведомстве.

Инспекторы продолжают патрулирование территории.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что в Кузбассе продолжает расти численность медведей. Также власти раскрыли, когда ориентировочно стабилизируется ситуация с медведями в Кузбассе.