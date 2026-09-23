Хватит маниакально тереть смартфон спиртом: врачи объяснили, что спасет от микробов гораздо быстрее и надежнее

Терапевт Светлана Бурнацкая объяснила, почему регулярная гигиена рук приносит больше пользы, чем фанатичная борьба с невидимыми бактериями на гаджетах.
Как рассказала медик в беседе с РИАМО, регулярное мытье рук – главная мера защиты от бактерий на смартфонах и клавиатурах. Это гораздо эффективнее постоянной дезинфекции самих гаджетов.
Для поддержания безопасной гигиены врачи рекомендуют соблюдать следующие правила:
• Не используйте телефон во время еды, сразу после улицы или посещения туалета.
• Очищайте смартфон несколько раз в неделю. При регулярных поездках в общественном транспорте или посещении больниц делайте это ежедневно.
– Для регулярной обработки лучше всего подходят специальные салфетки для электроники или мягкая ткань, слегка смоченная раствором на основе изопропилового спирта с концентрацией около 70%. Именно такие средства эффективно уничтожают большинство бактерий и вирусов и при правильном использовании не повреждают технику, – сказала врач.
• Не применяйте хлор, ацетон, растворители и абразивные порошки. Они безвозвратно повреждают экраны и пластик.
• Очищайте клавиатуру от пыли и крошек специальной щеткой или баллоном со сжатым воздухом.
Бурнацкая добавила, что полностью уничтожать микробы на окружающих предметах невозможно и не требуется. Сочетания чистых рук и периодической обработки техники достаточно для существенного снижения риска инфекций.