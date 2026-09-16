Врач-дерматовенеролог высшей категории Ольга Журавлева раскрыла неочевидные ошибки чистоплотных людей в сексе. По словам медика, идеальная чистота разрушает интимный иммунитет.
Как рассказала врач в беседе с РИАМО, крайности в интимной гигиене вредят здоровью. Недостаток ухода повышает микробную нагрузку на партнера, а избыток – разрушает естественную защиту организма.
Главные ошибки и их последствия:
• Использование антисептиков (например, хлоргексидина), антибактериального мыла и частые спринцевания убивают полезную микрофлору.
• Агрессивное очищение смывает защитную липидную пленку. На коже появляются сухость и микротрещины.
• Через поврежденный барьер легко проникают инфекции. Ослабление местного иммунитета провоцирует развитие кандидоза (молочницы), контагиозного моллюска и проявление ВПЧ (бородавок).
Правила безопасной гигиены:
• Подмывайтесь теплой водой до и после близости.
• Используйте только мягкие средства для интимной зоны без отдушек.
• Следите за чистотой рук и нижнего белья.
• Откажитесь от ежедневных спринцеваний.
При соблюдении этих простых правил и сохранении целого кожного барьера организм способен самостоятельно справляться с большинством слабоагрессивных инфекций. Здоровая кожа обновляется и естественным образом отшелушивает чужеродные микроорганизмы за 28–30 дней.