Как рассказала врач в беседе с РИАМО, крайности в интимной гигиене вредят здоровью. Недостаток ухода повышает микробную нагрузку на партнера, а избыток – разрушает естественную защиту организма.

Главные ошибки и их последствия:

• Использование антисептиков (например, хлоргексидина), антибактериального мыла и частые спринцевания убивают полезную микрофлору.

• Агрессивное очищение смывает защитную липидную пленку. На коже появляются сухость и микротрещины.

• Через поврежденный барьер легко проникают инфекции. Ослабление местного иммунитета провоцирует развитие кандидоза (молочницы), контагиозного моллюска и проявление ВПЧ (бородавок).

Правила безопасной гигиены:

• Подмывайтесь теплой водой до и после близости.

• Используйте только мягкие средства для интимной зоны без отдушек.

• Следите за чистотой рук и нижнего белья.

• Откажитесь от ежедневных спринцеваний.

При соблюдении этих простых правил и сохранении целого кожного барьера организм способен самостоятельно справляться с большинством слабоагрессивных инфекций. Здоровая кожа обновляется и естественным образом отшелушивает чужеродные микроорганизмы за 28–30 дней.