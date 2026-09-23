Вы калечите свою собаку: почему обычный ошейник превращается в орудие пыток в руках неопытного хозяина

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО отметил, что ошейники являются безопасной амуницией при правильном использовании. Научных доказательств их вреда нет. Однако владельцам важно соблюдать ряд правил, чтобы не травмировать питомца.

Главные правила использования ошейника:

• Не допускайте натяжения. Если собака постоянно тянет поводок, нагрузка идет на уязвимую шею, что ведет к травмам. При натяжении остановитесь, дождитесь провисания поводка и только потом продолжайте путь. Поощряйте питомца за спокойный шаг.

• Исключите резкие рывки. Сильное одергивание травмирует шею животного.

– Для многих людей разница между "легкими одергиваниями" и "рывками" неочевидна. Поэтому, например, когда хозяин собаки – сильный мужчина, то специалист обычно запрещает вообще использовать такой прием в любом виде. Причина, почему это опасно, та же – хозяин искусственно создает сильную нагрузку и угрозу для нежной части тела питомца, – передает СМИ слова собеседника.

• Подберите правильный размер. Ошейник не должен душить или болтаться. Идеальная посадка – когда между ним и шеей свободно проходят два пальца.

• Откажитесь от жестокой амуниции. Строгие (с шипами), удушающие и электрические ошейники опасны и абсолютно бесполезны для дрессировки.

Каким собакам ошейник противопоказан

Миниатюрным породам из-за хрупкого телосложения.

Брахицефалам (собакам с укороченной мордой) для защиты трахеи и дыхательных путей.

Животным с заболеваниями шеи и позвоночника.

Этим категориям собак специалисты рекомендуют носить шлейку.