Собака вас не слушается? Биолог раскрыла, как безобидный кусочек со стола ломает характер питомца

В беседе с NEWS.ru биолог Марина Татаренко отметила, что привычка угощать собаку пищей со своего стола может привести к трудностям с поведением.

– Кормление домашних животных "со стола" категорически недопустимо. Во-первых, у них вырабатывается крайне нехорошая привычка попрошайничать, клянчить еду во время трапезы хозяев. А у больших или средних по размеру собак кормление с хозяйского стола может спровоцировать непослушание, – сказала эксперт.

По её словам, человеческая еда также способна вызвать у питомца нарушения в работе ЖКТ. Во многих обычных и любимых людьми блюдах и продуктах присутствуют вещества, которые токсичны для питомцев и могут угрожать их жизни. Даже небольшое количество соли, специй или приправ способно вызвать тяжёлую аллергию, расстройство кишечника либо отравление, предостерегла Татаренко.

Эксперт отметила, что после термической обработки продукты во многом утрачивают пищевую ценность для животных. Если вместо специального сбалансированного корма давать питомцу объедки, соотношение белков, жиров и углеводов в его меню меняется непредсказуемо. В результате у животного может развиться ожирение или даже панкреатит, передает REGIONS.Ru.

Конечно, кормить питомца натуральной пищей допустимо, однако составить такой рацион непросто: необходимо тщательно рассчитать баланс белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов. Основное требование заключается в том, чтобы мясо составляло не менее трети, а лучше половину их питания. Без этого нормальная жизнедеятельность невозможна. При этом дешевые корма с преобладанием зерновых не обеспечивают полноценное питание, пишет 360.ru.