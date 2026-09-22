Доверились и пострадали: кузбассовец заманил двоих подруг на вечеринку побоев

Ночью в Междуреченске росгвардейцы приехали на улицу Дзержинского. Им поступило сообщение о противоправных действиях около общежития.

По прибытию были установлены участники конфликта, среди которых мужчина с признаками алкогольного опьянения. Он продолжал вести себя агрессивно и нарушать общественный порядок. Экипаж Росгвардии пресёк его действия и задержал гражданина. Рядом находились 29-летняя пострадавшая и её знакомая – обе со следами телесных повреждений.

По предварительной информации, мужчина пригласил подруг в комнату общежития для распития спиртных напитков. Когда одна из девушек решила уйти, он пошёл за ней. Возле входа схватил её за волосы и начал наносить удары.

– Вторая девушка попыталась защитить знакомую, однако также подверглась нападению, – отметили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

О нападении в полицию сообщили очевидцы. Росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются – по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

Напомним, что Росгвардейцы в Кузбассе не первый раз успокаивают дебоширов. Ранее VSE42.RU рассказывал, как в Новокузнецке пассажир уснул в автобусе, проспал остановку, а на конечной устроил скандал.