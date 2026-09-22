Кузбассовец проснулся не там, где надо и разгромил автобус

Ранним утром экипаж Росгвардии получил сообщение о происшествии на конечной остановке в Куйбышевском районе Новокузнецка. Прибыв на улицу Веры Соломиной, стражи правопорядка увидели маршрутный автобус с разбитым стеклом водительской двери. Рядом находились водитель и мужчина с признаками алкогольного опьянения.

Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали 49-летнего местного жителя. По предварительной информации, пассажир уснул во время поездки и пропустил нужную остановку.

Проснувшись на конечной, мужчина начал нарушать общественный порядок и спровоцировал конфликт с водителем автобуса.

– После ссоры пассажир вышел из салона, обошел автобус и разбил стекло водительской двери, – отметили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

Росгвардейцы задержали нарушителя и доставили его в отдел местной полиции для дальнейшего разбирательства.