Почему тянет грызть мел? Врач раскрыл неожиданную причину

Как отметил медик в беседе с изданием "Газета.Ru", желание есть мел или лед указывает на дефицит железа, а не кальция. Нехватка этого микроэлемента вызывает атрофию вкусовых рецепторов языка. В результате восприятие вкуса искажается, и человека тянет на несъедобные вещества.

– Когда в организме мало железа, происходит атрофия вкусовых луковиц, сосочков, в которых расположены рецепторы – следствием является извращение вкуса, и организм начинает воспринимать как притягательные в силу своего специфического вкуса несъедобные вещества: мел, гудрон и другие, – сказал медик.

Чаще всего это состояние встречается у беременных, так как развитие плода требует больших затрат железа. Врач предупредил, что при тяге к мелу не стоит бесконтрольно принимать кальций. При появлении странных вкусовых пристрастий необходимо сдать анализы и восполнить реальный дефицит железа, передает REGIONS.Ru.

Дополнительно медики отмечают, что сильное искажение вкуса и обоняния (например, запах гнили от привычных продуктов) также характерно для пациентов, переболевших COVID-19.