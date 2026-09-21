Пахнете рыбой или ацетоном? Ваше тело требует срочного визита к врачу

Необычный запах тела или дыхания часто указывает на серьезные сбои в работе внутренних органов. Эндокринолог Татьяна Губина в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" выделили три тревожных сигнала, требующих внимания.

• Запах ацетона. Появляется при накоплении кетонов из-за строгих диет, голодания или обезвоживания. Главная опасность – диабетический кетоацидоз. Требует срочной проверки уровня глюкозы, особенно если сопровождается сильной жаждой, тошнотой, болью в животе и слабостью.

• Запах аммиака. Указывает на выраженные нарушения работы почек. Организм перестает справляться с выводом токсичных продуктов обмена.

• Запах тухлой рыбы. Признак триметиламинурии – редкого нарушения обмена веществ, при котором организм не перерабатывает определенные химические соединения.

Срочно обратитесь за медицинской помощью, если специфический запах возник внезапно и сопровождается многократной рвотой, одышкой, сильной сонливостью или спутанностью сознания.