Лекарство или ловушка: как посты о бывшем ломают психику

Доктор психологических наук Дмитрий Ягудин назвал россиянам главную опасность публичных страданий по бывшему.
В беседе с РИАМО психолог отметил, что публикация постов о бывшем партнере оказывает двоякое влияние на психику.
- Терапевтический эффект. Текст помогает структурировать хаос после расставания. Перевод эмоций в слова снижает их остроту. В этом случае блог работает как личный дневник.
- Риск фиксации на травме. Позиция жертвы в текстах заставляет заново переживать боль. Социальные сети подкрепляют эту роль лайками и комментариями. В результате человек физически расстается, но психологически остается в разрушенных отношениях.
Как проверить себя:
- Если после публикации вы чувствуете облегчение и забываете о ней – это лечит.
- Если вы часами обновляете комментарии и ищете повод для нового поста – вы отказываетесь отпускать прошлое.
Важно помнить, что опубликованные эмоции навсегда остаются в интернете. В будущем эти тексты могут прочитать ваши дети, отметил Ягудин. По его словам, тяжелые эмоции нужно прорабатывать с психотерапевтом. Это поможет окончательно завершить прошлую историю и двигаться дальше.
Фото: magnific.com / Drazen Zigic