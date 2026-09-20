Одна фраза - и всё кончено: что нельзя говорить в ссоре - ответ психолога

Психолог Родион Чепалов ответил редакции VSE42.Ru на вопрос, какие фразы в ссоре разрушают отношения сильнее всего. По его словам, губительны не громкие слова сами по себе, а те, что атакуют личность и оставляют ощущение презрения.

– Например: "Ты ничтожество", "Кому ты вообще нужен?", "Я зря на тебе женился". Ссора закончится, а такая фраза может вспоминаться годами, – пояснил специалист.

Опасны и обобщения: "Ты всегда все портишь", "От тебя никогда никакой помощи". Они лишают партнера возможности исправить конкретный поступок. Лучше сказать: "Сегодня ты обещал забрать ребенка и не сделал этого. Я злюсь, давай решим, как избежать повторения".



Разрушительны сравнения с бывшими или чужими мужьями, а также угрозы разводом, особенно если человек не собирается разводиться. Это превращает отношения в пространство страха.



Есть и пассивно-агрессивные фразы: "Делай что хочешь", "Все нормально", сказанное ледяным голосом, "Сам догадайся". Партнеру предлагают пройти экзамен по чтению мыслей.



Полезное правило, по словам Чепалова, – даже в ярости говорить о поступке, чувствах и желаемом изменении, но не выносить приговор человеку. Не "Ты плохой муж", а "Мне сейчас очень не хватает твоего участия". Ссориться можно жестко – унижать необязательно.

Напомним, ранее психолог поделился фразами, которые помогут правильно выстроить диалог во время ссоры с партнером.