Отозвали оффер после вашего увольнения: как заставить компанию заплатить?

Адвокат Виктор Терских объяснил россиянам, можно ли наказать работодателя за внезапную отмену оффера.
Как рассказал правозащитник в беседе с РИАМО, отозванный оффер может стать поводом для судебного иска. Если соискатель уволился ради новой работы, а компания передумала, он вправе требовать возмещения убытков.
Для успешного разбирательства потребуется доказать четыре факта:
- наличие предложения о работе;
- согласие кандидата;
- договоренность о дате выхода;
- размер обещанной зарплаты.
Сумму компенсации можно рассчитать исходя из потерянного заработка на старом месте или обещанного оклада на новом.
Главная проблема подобных дел – сложность сбора доказательств. По словам юриста, пока взыскание убытков за отзыв оффера остается лишь теоретической возможностью. Реальная судебная практика по таким спорам на данный момент отсутствует.