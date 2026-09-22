Отозвали оффер после вашего увольнения: как заставить компанию заплатить?

Как рассказал правозащитник в беседе с РИАМО, отозванный оффер может стать поводом для судебного иска. Если соискатель уволился ради новой работы, а компания передумала, он вправе требовать возмещения убытков.

Для успешного разбирательства потребуется доказать четыре факта:

наличие предложения о работе;

согласие кандидата;

договоренность о дате выхода;

размер обещанной зарплаты.

Сумму компенсации можно рассчитать исходя из потерянного заработка на старом месте или обещанного оклада на новом.

Главная проблема подобных дел – сложность сбора доказательств. По словам юриста, пока взыскание убытков за отзыв оффера остается лишь теоретической возможностью. Реальная судебная практика по таким спорам на данный момент отсутствует.