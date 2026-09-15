Офисным сотрудникам необходим регулярный фитнес, а не профессиональный спорт. Об этом заявил фитнес-тренер Сергей Перев в беседе с NEWS.ru.

– Современному офисному сотруднику нужна регулярная физическая активность, чтобы компенсировать последствия сидячего образа жизни. Таким людям не нужен спорт высоких достижений. Многие воспринимают физнагрузку как постоянное соревнование, жесткий режим. Из-за этого люди откладывают тренировки, считая, что пока не готовы к занятиям. Однако большинству взрослых необходим фитнес как естественная часть повседневной жизни, – объяснил эксперт.

Он отметил, что дефицит движения наносит организму прямой вред. Появляются хроническая усталость, скованность, боли в спине и шее. Падает работоспособность, ухудшается состояние мышц и суставов. Тело сильно устает от отсутствия физической нагрузки.

Ежедневное движение – главный способ справиться с последствиями сидячей работы. Регулярная активность поддерживает сердце, суставы и сохраняет здоровье на долгие годы, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".