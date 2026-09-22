Беловские УК штрафуют за воду: кто еще попал в "черный список " ГЖИ

Как сообщает Госжилинспекция Кузбасса, с 14 по 18 сентября инспекторы обследовали 396 многоквартирных домов и провели больше 380 проверок. Результат – 41 нарушение в работе управляющих организаций.

– К управляющим организациям региона за неделю предъявлены штрафные санкции на сумму более 1 млн рублей. Кроме того, составлено 24 административных протокола, – отметили в ГЖИ Кузбасса.

В Белове должностное лицо ООО "Теплоэнергетик" получило предупреждение за низкую температуру горячей воды в доме №40 на Железнодорожной. После проверки температуру привели в норму. А управляющая организация ООО "Вектор" – предупреждение за ненадлежащее состояние железобетонной крыши дома №14 в 3-м микрорайоне. Ремонт там уже провели.

Но проблемы в Белове не только с температурой. Ранее VSE42.RU сообщал, что горожане массово жаловались на грязную и ржавую воду из крана. Редакция обращалась в СГК Кузбасса за комментариями. Также Администрация Беловского округа давала пояснения о причинах и рассказала, что уже предпринимается для разрешения ситуации.

Но крупные штрафы коснулись не только Белова, ГЖИ опубликовала "черный" список, в который вошли и другие УК по региону. Самые крупные штрафы достались:

Шерегеш: ООО "Шерегеш Сервис" – 250 тысяч рублей за отслоение штукатурки на фасаде дома на Гагарина, 6;

Кемерово: ООО "УК "Кемерово-Сити" – 125 тысяч рублей за неплотные двери, неисправный лифт и затопленный подвал на Шахтёров, 91;

Новокузнецк: ООО "Комфорт" – 50 тысяч рублей за разрушенные скамейки, ступени и подъезд на Мичурина, 23;

Новокузнецк: ООО "УК ЖКХ" – 50 тысяч рублей за ямы на проезжей части на Дузенко, 8;

Кемерово: ООО УК "Жилищный трест Кировского района" – 50 тысяч рублей за неисправный прибор учёта и неисполнение аварийной заявки на Аллейной, 2.

Также в ведомстве отметили, что всего с начала 2026 года Госжилинспекция Кузбасса выявила более 2 740 нарушений в работе УК.