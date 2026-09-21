"Скоро кожа слезет": беловчане продолжают страдать от грязной воды – что говорят власти

Белово продолжает страдать от грязной воды. В соцсетях горожане массово жалуются на качество важнейшего ресурса. Люди опять пишут, что из крана течёт вонючая ржавая жидкость.

– Когда этот ужас уже прекратится? Мне кажется, уже скоро кожа слезет, – пишет жительница дома на Октябрьской.

Другие оставляют не менее эмоциональные сообщения. Люди не понимают как мыться и стирать одежду. А уж тем более кушать готовить.

– Центр города, ни умыться, ни помыться. Это просто издевательство над людьми. Хотелось бы узнать, за такую воду будет ли перерасчёт? – написала возмущенная читательница.

Журналист VSE42.RU обратился в администрацию Беловского городского округа, где ему рассказали, что с 16 августа по 16 сентября поступило 7 официальных обращений по качеству горячей воды. Жалоб на холодную воду не было.

По данным администрации, вода не соответствует нормативам точечно – в центральной части города и пгт Инской. Основная причина изменения цветности и мутности – изменение гидравлического режима тепловой сети после запуска горячего водоснабжения. Это связано с гидравлическими испытаниями на БГРЭС, которые проводились с 17 по 24 августа. Ситуация стабилизируется.

В администрации также отметили, что вопрос на постоянном контроле. ООО "Теплоэнергетик" вместе с управляющими компаниями промыло тепловые вводы в 85 многоквартирных домах. Также промыты и опрессованы 694 внутридомовые инженерные системы. Проведена биоцидная обработка контура тепловых сетей Белова. Работы продолжаются.

Кроме того, "Теплоэнергетику" рекомендовано рассмотреть вопрос перерасчёта жителям за горячее водоснабжение ненадлежащего качества.

Напомним, ранее на вопросы о грязной воде в Белове отвечали и в СГК Кузбасса.