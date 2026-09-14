Ржавчина вместо воды и море жалоб: энергетики разбираются в причинах страданий беловчан

Многострадальное Белово, которое недавно мучалось из-за подтоплений, столкнулось с новой бедой – грязной водой. В соцсетях горожане массово жалуются на то, что из крана течет вонючая ржавая жидкость.
Белово, которое долгое время боролось с подтоплениями грунтовыми водами, столкнулось с новой проблемой. В соцсетях города появились массовые жалобы на грязную горячую воду.
Жители пишут, что после присоединения к ГРЭС вода стала вонючей и грязной. По их словам, это происходит по всему городу ежедневно. Люди говорят, что платят деньги за воду из болота, и даже помыться нормально не могут.
Некоторые жители отмечают, что для еды и питья покупают воду отдельно. Другие возмущаются: за что платить, если из крана течёт ржавчина.
По данным соцсетей, для кого-то спасением стали фильтры. Но и тут проблема. Как пояснили читатели, одного фильтра хватает на 5 дней, потому что воду приходится использовать постоянно, а поставить систему очистки нет возможности.
Также жители отмечают, что фильтры – вариант рабочий, но мириться с таким положением неправильно.
Ранее сообщалось, что ситуация дошла до главы Следственного комитета. А к некоторым жителям уже приходили представители СГК – смотрели, какая вода бежит, и составляли акт.
Журналист VSE42.RU обратился в СГК Кузбасса, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Там пояснили, что на Беловской ГРЭС вода соответствует СанПиНу. А обращения от жителей по качеству горячей воды начались ещё в августе.
По словам представителей компании, с начала обращений они занимались промывкой теплосетей и тепловых узлов в домах – чтобы довести горячую воду до нормальных характеристик. СГК точечно по адресам шла вместе с управляющими компаниями и промывала сети.
В ведомстве рассказали и о причинах сложившейся ситуации.
– Летом проводились испытания теплосетей, а ГРЭС отключали на профилактические работы. Когда начали восстанавливать режим теплоснабжения, отложения пошли наружу. Часть домов не имеет циркуляции, поэтому вода плохо вымывается, – подчеркнул директор по связям и коммуникациям АО "Кузбассэнерго" Бритвин Олег Витальевич.
Кроме того, в организации отметили, что некоторые УК своевременно не выполнили работы по промывке сетей. И теперь СГК вынуждены активно реабилитировать ситуацию.
После жалоб к процессу подключились управляющие компании – и ситуация начала стабилизироваться. В СГК также просят горожан называть точный адрес, чтобы быстрее реагировать на проблемы.