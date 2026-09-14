Ржавчина вместо воды и море жалоб: энергетики разбираются в причинах страданий беловчан

Белово, которое долгое время боролось с подтоплениями грунтовыми водами, столкнулось с новой проблемой. В соцсетях города появились массовые жалобы на грязную горячую воду.

Жители пишут, что после присоединения к ГРЭС вода стала вонючей и грязной. По их словам, это происходит по всему городу ежедневно. Люди говорят, что платят деньги за воду из болота, и даже помыться нормально не могут.

Некоторые жители отмечают, что для еды и питья покупают воду отдельно. Другие возмущаются: за что платить, если из крана течёт ржавчина.

По данным соцсетей, для кого-то спасением стали фильтры. Но и тут проблема. Как пояснили читатели, одного фильтра хватает на 5 дней, потому что воду приходится использовать постоянно, а поставить систему очистки нет возможности.

Также жители отмечают, что фильтры – вариант рабочий, но мириться с таким положением неправильно.

Ранее сообщалось, что ситуация дошла до главы Следственного комитета. А к некоторым жителям уже приходили представители СГК – смотрели, какая вода бежит, и составляли акт.

Журналист VSE42.RU обратился в СГК Кузбасса, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Там пояснили, что на Беловской ГРЭС вода соответствует СанПиНу. А обращения от жителей по качеству горячей воды начались ещё в августе.

По словам представителей компании, с начала обращений они занимались промывкой теплосетей и тепловых узлов в домах – чтобы довести горячую воду до нормальных характеристик. СГК точечно по адресам шла вместе с управляющими компаниями и промывала сети.