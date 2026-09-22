Медведи в лесах Пермского края: стоит ли бояться встречи с косолапым?

Как сообщили Properm.ru в краевом Министерстве природы, за последние три года зафиксировано всего одно нападение медведя на человека. Инцидент произошел в Кудымкарском округе.

При этом популяция косолапых в Прикамье демонстрирует рост. По данным ведомства, в 2025 году на территории региона насчитывалось 8463 особи медведя. Для сравнения: в 2024 году их было 7804, а в 2023-м – 7872 особи. Таким образом, за два года прирост составил почти 600 животных.



Итоговая численность медведей в Пермском крае за 2026 год станет известна только после завершения мониторинга. Как уточнили в министерстве, данные появятся не ранее весны 2027 года.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что в Кузбассе продолжает расти численность медведей.