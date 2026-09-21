Отстрел не помогает: медведей в Кузбассе стало больше на треть

В Минприроды Кузбасса сообщили об увеличении числа медведей. Несмотря на ежегодное уничтожение сотен хищников, за несколько лет их количество в регионе выросло примерно на треть.

Как следует из доклада Министерства экологии и природных ресурсов Кузбасса, численность медведей продолжает увеличиваться. В период с 2021 по 2025 год популяция выросла с трёх тысяч до почти четырёх тысяч особей, хотя отстрел животных проводится ежегодно.

В 2021 году охотники и егеря застрелили около 180 медведей. В последующие годы этот показатель составлял от 220 до 250 особей, а в 2025-м достиг 320. Тем не менее остановить рост популяции не удалось.

Больше всего медведей обитает в Новокузнецком округе – 660 особей. В Междуреченском округе насчитывается 560 хищников, в Таштагольском – 460, в Кемеровском – 250.

Рост численности объясняет участившиеся случаи появления медведей рядом с населёнными пунктами: популяция хищников в лесах региона стала значительно больше.

Напомним, ранее VSE42 сообщал, когда хищники уйдут на зимовку.