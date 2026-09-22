Почему дополнительные часы в российских школах не приведут к переутомлению: объясняет Вассерман

С 1 сентября 2027 года Минпросвещения увеличит учебную нагрузку для 10–11-х классов. За два года старшеклассники отучатся минимум 2 312 часов – на 140 часов больше нынешней нормы, передает URA.RU.

Анатолий Вассерман в беседе с Pravda.Ru отметил, что дополнительные уроки не приведут к переутомлению детей. Напротив, больший объем знаний поможет школьникам выстроить логические связи и сформировать системное мышление.

– Чем обширнее и разнообразнее знания, тем проще находить опору для нового в уже изученном. Нынешние тенденции в образовании, к сожалению, в какой-то мере являются отступлением от целостной картины мира к изучению разрозненных фактов, – сказал эксперт.

По словам парламентария, разгружать школьников нужно через изменение методики. Необходимо уйти от заучивания разрозненных дат и цифр к пониманию глубоких закономерностей.

Дополнительные часы внедрят вместе с новыми форматами профильного обучения. Одновременно к 2027 году изменится формат ЕГЭ. Экзамен усложнят: акцент сместят с механического запоминания на практическое применение полученных знаний.