В школах сократили часы английского: как это отразится на учениках

В 2026/27 году это касается пятиклассников, с 2027/28 – также 6-х и 7-х классов. Иностранный язык остаётся обязательным предметом. Как это повлияет на знания, интернет-изданию "Подмосковью Сегодня" рассказала преподаватель РАНХиГС Ольга Князева.

По её мнению, это не отмена предмета, а изменение условий: "Язык – это навык, который формируется регулярной практикой". При меньшем числе занятий сокращается время на повторение, устную речь, обратную связь и автоматизацию грамматики. Особенно чувствительно это для детей без практики вне школы. Но о резком падении уровня у всех говорить не стоит – многое зависит от организации уроков.

"Два часа качественной практики могут дать больше, чем три часа формальных упражнений. Но они требуют значительно более точной организации обучения", – подчеркнула эксперт.

Она добавила, что контакт с английским через интернет и игры не заменяет систематического обучения.