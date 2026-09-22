На популярном сайте объявлений появилась информация о продаже монеты номиналом 1 рубль в Новокузнецке. Продавец предлагает приобрести лот 1997 года за 7 миллионов рублей.

В объявлении утверждается, что монета имеет редкий производственный брак, который делает ее уникальной и особенно привлекательной для коллекционеров и нумизматов.

– Что дeлaeт эту монету пo-наcтoящему ocoбeнной? В прoцecce изгoтoвления вoзниклa необычнaя ошибка, делающая эту монету уникальной и ценной. Редкий брак на монете придает ей особый шарм и превращает ее в поистине уникальный экземпляр, – написал продавец.

Более того, хозяин монеты называет покупку потенциальной инвестицией. По его мнению, благодаря редкости и уникальности стоимость экземпляра со временем может вырасти и принести владельцу значительную прибыль.

Отметим, что в Кузбассе нередко появляются удивительные объявления. Так, например, в Кемерове выставили на продажу старинную редкую книгу 1875 года, а в Новокузнецке – крошечную избушку почти за 9 миллиардов.