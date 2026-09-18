В Кемерове продают старинную редкую книгу 1875 года

На Авито Товарах в Кемерове появилось объявление о продаже Псалтыри единоверческой печати 1875 года. Это редкость для рынка частных коллекций. Стоимость оценили в 30 тысяч рублей.

По данным Авито экспертов, единоверческие типографии появились в России в начале XIX века. Первую открыли в 1818 году при Троице-Введенской церкви в Москве – по указу Синода. Там печатали богослужебные книги по старым, дореформенным правилам. Книги предназначались для приходов единоверия – старообрядцев, которые вернулись в православную церковь, но сохранили привычный порядок службы.

К середине XIX века одна типография выпускала по несколько тысяч книг в год. Псалтыри, Часословы и Служебники расходились по приходам и монастырям – от Петербурга до Урала. Шрифт и оформление в них оставались близкими к допетровским образцам.

– Выставленный на продажу экземпляр напечатан в 1875 году и насчитывает 866 страниц, – отметили эксперты Авито.

Переплёт сделан из дерева и скреплён металлическими накладками и заклёпками. Три планки на верхней крышке крепятся заклёпками с круглыми шляпками – характерная деталь окладов того времени.

Ранее VSE42.RU сообщал, что летом продажи коллекционных вещей в городе выросли на 21%.