"Требуются доделки": в Кузбассе крошечную избушку продают почти за 9 млрд

В Новокузнецке на популярном сайте объявлений появился необычный вариант недвижимости – жилой дом площадью всего 36 квадратных метров продают за 8 888 888 888 рублей.

Судя по объявлению, дом состоит из двух комнат и кухни-прихожей. В нем установлены пластиковые окна, отопление печное. На чердаке при этом можно обустроить второй этаж.

К дому пристроен гараж площадью примерно 35 квадратных метров. На участке также есть баня размером около 6 на 3 метра и углярка.

В объявлении также указано, что к дому есть круглогодичный подъезд, во дворе много места, а на территории растут вишня, смородина и крыжовник. Земля и дом находятся в собственности. Площадь участка – 11 соток.

– Требуются доделки <...> Есть утеплитель для обшивки дома, – написал продавец.

Тем временем под Кемеровом коттедж с бассейном, сауной и гаражом на 12 машин продают всего за 170 миллионов.