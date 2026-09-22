Пишем гневные мемуары: психолог раскрыла секрет, как легко спасти нервы

Японские ученые заявили, что лучший способ справиться с гневом или стрессом – выписать всё накопившееся на бумагу, а затем сжечь ее. В беседе с "Радио 1" психолог Анастасия Кардиакос подтвердила эффективность таких письменных практик для борьбы со стрессом и гневом. Выплескивание чувств на бумагу помогает структурировать хаотичные мысли и найти скрытые мотивы.

– У нас есть поведенческие способы саморегуляции – то, как мы можем выражать эмоции. Например, выпустить гнев можно, побив грушу боксерскую или покричав, выписывать – это тоже выражать, оно помогает разложить по полочкам. Здесь важно, чтобы эмоции перестали быть роем мыслей, а стали распределенными буквами, – сказала эксперт.

Как правильно фиксировать эмоции с пользой для психики:

Пишите о себе. Анализируйте личные переживания, а не критикуйте недостатки других людей.

Анализируйте личные переживания, а не критикуйте недостатки других людей. Ищите причину. Задавайте себе вопросы: "Почему я это испытываю?", "О чем мне говорит эта эмоция?".

Задавайте себе вопросы: "Почему я это испытываю?", "О чем мне говорит эта эмоция?". Определяйте адресата. Четко поймите, на кого или на что именно направлен ваш гнев.

Регулярное ведение "дневника эмоций" работает как понятная инструкция к собственной психике. Этот метод напрямую повышает эмоциональный интеллект и улучшает навыки саморегуляции, передает Om1 Новосибирск.