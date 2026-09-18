Скрытая угроза сердцу: почему нельзя брать смартфон сразу после сна

В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" медик отметила, что организму требуется спокойный переход от сна к бодрствованию. Тревожные новости или рабочие сообщения провоцируют ранний стресс.

Утренняя зависимость от экрана вредит здоровью. Долгое чтение ленты в постели ведет к малоподвижности и нарушает режим питания. В перспективе такие привычки повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, проверка соцсетей в первые минуты после сна удваивает вероятность развития депрессии.

– Нельзя сказать, что телефон после пробуждения сам по себе вызывает гипертонию, инфаркт или другое тяжелое заболевание. Но если привычка сопровождается хроническим недосыпом, постоянным стрессом и малоподвижностью, это уже совсем другая ситуация, – отметила медик.

Как правильно начинать день:

Костькина рекомендует отложить гаджет на первые 10–15 минут утра. Потратьте это время с пользой для тела:

Встаньте с постели.

Умойтесь и выпейте стакан воды.

Немного пройдитесь и проветрите комнату.

Эти простые действия защитят мозг от информационного шума и обеспечат здоровый старт дня.