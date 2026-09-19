Поражение печени и смерть: чем категорически нельзя кормить кошек и собак

Ветеринар медицинской компании "СберЗдоровье" Дарья Лапенок рассказала РИА Новости, чем не стоит угощать кошек и собак.

В первую очередь специалист советует полностью исключить из рациона питомцев грибы.

– Даже съедобные для человека виды могут вызвать у животных расстройство желудочно-кишечного тракта из-за особенностей обмена веществ, – пояснила ветеринар.

Опасны для кошек и собак также лук и чеснок. Содержащиеся в них органические сернистые соединения способны вызывать анемию и вредить печени и почкам.

Еще один нежелательный продукт – авокадо. В нем содержится персин, который токсичен для животных.

Под запретом также виноград и изюм. Они могут привести к опасным нарушениям обмена веществ или отравлению.

Нельзя давать питомцам и косточки яблок, персиков, слив и вишен. Они содержат цианид, и могут вызвать механическую непроходимость кишечника.

Особую опасность представляет шоколад и какао из-за теобромина. Он способен вызвать у животных рвоту и судороги, а в тяжелых случаях может привести к гибели.

Еще одна скрытая угроза – ксилит, подсластитель, который встречается в некоторых леденцах и других сладостях. У собак он может вызвать тяжелое поражение печени. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".