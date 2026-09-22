Тайная гиря подсознания: как беспорядок в квартире незаметно истощает ваш мозг

Как рассказала психолог Александра Миллер в беседе с NEWS.ru, неубранная квартира способна спровоцировать когнитивную перегрузку. Как заметила эксперт, мозг тратит немало энергии, когда внимание постоянно цепляется за вещи, разбросанные вокруг.

– Беспорядок в доме – это не просто "творческий хаос" или "у меня руки не доходят". Это зеркало, которое смотрит прямо в ваше подсознание. Если у вас вещи лежат по всей квартире, а вы говорите: "У меня в голове порядок", – это самообман. Потому что наш внешний мир – это проекция внутреннего, – отметила психолог.

По ее словам, замечая немытую посуду, стопки бумаг и разбросанные предметы, мозг вынужден расходовать ресурсы, отсеивая лишний шум. Он без остановки фиксирует: "Это нужно убрать, с этим надо разобраться, а это оставлю на потом". В итоге такое "потом" висит гирей на вашем подсознании. Как объяснила Миллер, именно это и называют когнитивной перегрузкой, передает REGIONS.Ru.

Психолог также отметила, что внутренний хаос – депрессия, тревога или эмоциональное выгорание – нередко выражается в том, что на уборку просто не остаётся физических сил. В подобных ситуациях, по её мнению, прежде всего стоит заняться своим подсознанием. При этом даже наведение порядка на одной полке или в небольшом уголке может стать началом улучшения самочувствия, пишет 360.ru.