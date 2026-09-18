Психиатр уверяет, что гаджеты не сделают вас слабоумным — но забывать имена вы уже начали, и это только начало

Ждёт ли цифровая деменция всех, интернет-изданию "Подмосковью Сегодня" рассказал психиатр Алексей Вилков.

По его словам, мнение, что раннее слабоумие грозит всем из-за гаджетов, неверно. Важно разделять истинную деменцию и "цифровую". "Деменция – это приобретённое слабоумие, тяжёлое нейродегенеративное заболевание, связанное со старением организма", – пояснил эксперт.

Ранняя деменция грозит не каждому: нужны наследственность, сосудистые нарушения, диабет, травмы головы, малоподвижность. Эти процессы ведут к необратимой гибели нервных клеток.

"Цифровая деменция" – не диагноз, а описание перегруженного информацией мозга. Она проявляется ухудшением памяти, утомляемостью, снижением концентрации. Но эти изменения функциональны и обратимы: нейронные связи ослабевают от неиспользования, – отметил эксперт.

Профилактика – ограничение экранного времени, спорт, живые контакты и интеллектуальный труд вне экрана способны сохранить работу памяти и мозга.