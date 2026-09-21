"Почва уходит - это нормально": как пережить развод - советы психологов

Редакция VSE42.Ru спросила у клинических психологов Людмилы Яковлевой и Ксении Солопановой, как пережить развод и не сломаться.

– В системной семейной терапии мы говорим: развод – это не конец, а смена структуры системы. Задача – не "пережить", а выстроить новую конфигурацию, – пояснила Людмила Яковлева, клинический психолог, супервизор и преподаватель с 25-летним стажем.

По ее словам, первое время будет казаться, что почва уходит. Это нормально – система перестраивается. Что помогает? Сохранить хотя бы одну привычную опору, не связанную с бывшим партнером. Работа, спорт, друзья, хобби – не как отвлечение, а как якорь, который держит, пока новая структура не окрепнет.

– Не ждите, что станет легче линейно. Будет шторм, потом штиль, снова шторм, – отметила Яковлева.

Психолог советует оплакать потерю образа будущего, который вы строили, а не самого человека. И заботиться о себе в период расставания: сон, еда, отдых. Простой вопрос, который помогает: "Что из того, что радовало раньше, я могу сделать для себя прямо сегодня, даже если нет сил?" А вот добавлять себе дополнительный стресс точно не стоит.

Клинический психолог, ЭОТ-терапевт Ксения Солопанова добавляет: развод – это потеря, и ее нужно прожить как потерю. Горевание – естественный процесс, который включает отрицание, злость, торг, депрессию и принятие. Нужно пройти все этапы, поэтому дайте себе время.

– Позвольте себе чувствовать. Опора на близких, режим дня, физическая активность помогают пережить острую фазу, – подчеркнула Солопанова.

Напомним, ранее психолог Родион Чепалов раскрыл, какие фразы разрушают отношения.