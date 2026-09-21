Батареи греют, а лицо трещит: спасаем кожу от осенней засухи

Осенью из-за холодного ветра и включенного отопления кожа теряет влагу. Разрушается ее защитный барьер, появляются сухость и шелушение. Врач-косметолог Мария Калинина в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" посоветовала не менять уход резко, а сосредоточиться на восстановлении кожи.

Главные правила осеннего ухода:

• Бережное очищение. Откажитесь от горячей воды и агрессивных гелей. Умывайтесь мягкими средствами без отдушек.

• Плотные текстуры. Замените легкие летние флюиды на питательные кремы. Ищите в составе церамиды. Наносите крем сразу после умывания.

• Отказ от скрабов. Не трите шелушащуюся кожу скрабами и пилингами. Сначала устраните сухость и восстановите барьер.

• Защита уязвимых зон. Наносите крем на губы и руки заранее, не дожидаясь трещин.

• Защита от солнца. Продолжайте использовать SPF. Ультрафиолет активен и в холодное время года.

• Увлажнение воздуха. Используйте дома увлажнитель. Оптимальный уровень влажности в помещении – 30–50%.

Если на коже появились сильный зуд, трещины, краснота или жжение, прекратите использовать косметику и обратитесь к врачу.