Потеря 100–150 волос в день в осенний период – физиологическая норма. Однако врач-эндокринолог Анастасия Киевская в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" выделяет ряд симптомов, при которых необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.

Тревожные признаки:

• Обильное выпадение длится дольше 2–3 недель.

• Заметно расширяется пробор, редеют волосы на висках и макушке.

• Волосы выпадают целиком – с белой луковицей на конце.

• Кожа головы шелушится, зудит или краснеет.

• Появляются сопутствующие проблемы: постоянная усталость, сухость кожи и ломкость ногтей.

План действий:

1. Запишитесь на прием к терапевту. При необходимости он направит вас к трихологу или эндокринологу.

2. Сдайте базовые анализы. В первую очередь проверяют общий анализ крови, ферритин (одного гемоглобина недостаточно) и ТТГ.

3. По назначению врача сдайте дополнительные тесты: на витамины D и B12, цинк и общий белок.

Чего делать категорически нельзя:

• Пить препараты железа без назначения. Избыток железа токсичен для печени и желудочно-кишечного тракта.

• Покупать витаминные комплексы "для волос" наугад. Передозировка отдельными компонентами (например, витамином А) только усиливает облысение.

Самолечение маскирует реальную проблему. Истинной причиной потери волос часто выступают скрытые дефициты, эндокринные нарушения, аутоиммунные заболевания или последствия сильного стресса.