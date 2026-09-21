Готовьте кошельки: в России ожидается рекордный скачок стоимости авторемонта

Как отметила Татьяна Овчинникова в беседе с изданием "Газета.Ru", в 2026 году расходы на ремонт и техническое обслуживание автомобилей увеличатся на 20%.

– Мы ожидаем рост среднего чека в диапазоне 15–20% по итогам 2026 года. Основные драйверы – дальнейшее удорожание запасных частей, рост стоимости нормо часа и увеличение доли сложных ремонтов в структуре заказов, – передает СМИ слова собеседницы.

Кроме того, эксперт отметила, что разрыв между разными сегментами рынка становится заметнее. По ее оценке, одни автовладельцы в этом году постараются максимально сократить затраты и будут выбирать наиболее бюджетное обслуживание. Другие, наоборот, начнут активнее тратиться на профилактику и отдавать предпочтение технически обоснованным решениям.

В первом полугодии 2026 года запчасти в среднем прибавили в цене 15–20%. Стоимость основных расходных материалов увеличилась на 9–15%, а редких агрегатов, электронных компонентов и кузовных деталей – на 15–25%. До завершения года аналитики компании ожидают, что автозапчасти дополнительно подорожают в среднем еще на 5–7%.