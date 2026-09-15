Сам себе механик: какие поломки машины безопасно чинить в гараже

Почетный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский рассказал, как сэкономить на обслуживании авто, не убив двигатель и электронику.
Россияне массово переходят на гаражный ремонт автомобилей. Из-за роста инфляции автовладельцы отказываются от услуг официальных дилеров. Спрос на автохимию и инструменты резко вырос, а просмотры видеоуроков по самостоятельному ремонту увеличились вдвое. Сейчас водители все чаще покупают технически простые машины для удобства обслуживания.
На чем можно сэкономить:
Как отметил Леонид Ольшанский в беседе с Pravda.Ru, до 80% стандартных процедур можно выполнить в гараже. Без участия автоцентра можно:
- Заменить тормозные колодки. Скрежет при торможении – верный признак износа. Процедура простая и доступна в любом гараже.
- Обслужить электрику. Зачистить контакты или поменять аккумулятор можно самому. Главное – действовать аккуратно, чтобы не сбить настройки электронного блока управления.
- Выполнить базовый уход. Самостоятельная мойка кузова и подкачка колес сберегут несколько тысяч рублей.
Что лучше доверить профессионалам:
- Ремонт двигателя. Неквалифицированное вмешательство в мотор несет слишком высокие риски.
- Сложную электронику. Для ее настройки требуется специфический инструмент и диагностическое оборудование.
По словам специалиста, самостоятельный ремонт эффективен и безопасен ровно до тех пор, пока вам хватает стандартного набора инструментов и базовых навыков. Сложные узлы требуют работы профильного мастера.