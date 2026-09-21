Медведь растерзал двоих мужчин в Томской области - подробности

Трагедия произошла в Томской области. Двое жителей деревни Север ушли в лес и не вернулись. Их растерзанные тела нашли недалеко от населенного пункта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.



По данным следствия, 44-летний работник местной фермы не досчитался одной коровы и отправился искать ее в лесной массив. В тот вечер мужчина так и не вернулся. На следующий день на поиски отправился 46-летний односельчанин. Вскоре выяснилось, что пропали оба.



Накануне, 20 сентября, тела мужчин обнаружили в лесу недалеко от деревни.

– Рядом с ними расхаживал крупный агрессивный медведь, которого застрелили на месте, – подчеркивается в сообщении.

Следователи продолжают работать на месте происшествия. Другие обстоятельства трагедии выясняются. Об этом пишет sibnovosti.ru.