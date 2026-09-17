Во время ссоры главная задача – не победить партнера, а сохранить возможность договориться. Когда эмоции зашкаливают, человек хуже слышит аргументы и легче переходит к нападению. Об этом редакции VSE42.Ru рассказал психолог Родион Чепалов.

По его словам, иногда полезнее сказать: "Я сейчас очень зол. Давай сделаем паузу на полчаса и обязательно вернемся к разговору", чем продолжать выяснение отношений.

Специалист советует обсуждать конкретный поступок, а не личность.

– Не "Ты эгоист и тебе всегда на меня наплевать", а: "Когда ты не предупредил, что задержишься, я волновалась и злилась". Особенно разрушительны слова "всегда", "никогда", сравнения с бывшими, оскорбления, угрозы разводом и припоминание конфликтов десятилетней давности, – подчеркивает специалист.

Психолог предложил формулу: событие – чувство – потребность – просьба. Например: "Когда ты отвечаешь на сообщения во время нашего разговора, я чувствую себя неважной. Можешь убрать телефон на десять минут?"

Важно и уметь услышать ответ, который не нравится. Фраза "Я понимаю, почему ты обиделся" не означает "я признаю себя виноватым во всем".

После ссоры стоит спросить друг друга: "О чем мы на самом деле спорили?" Нередко конфликт из-за немытой чашки оказывается разговором не о посуде, а о накопившемся ощущении: "Меня здесь не замечают и не ценят".