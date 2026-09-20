Как кофе, только лучше - список напитков для здоровой бодрости

Редакция VSE42.Ru спросила у специалистов, чем заменить кофе, чтобы взбодриться без вреда для организма.



Интегративный нутрициолог Виктория Кострова посоветовала три напитка. Первый – матча.

– Матча содержит аминокислоту L-теанин, которая обеспечивает долгую и ровную ментальную энергию без скачков давления, – пояснила она.

Второй – цикорий: по словам Костровой, это богатейший источник инулина, который выступает пребиотиком и кормит полезную микрофлору кишечника. Третий – настой имбиря с лимоном, который мягко разгоняет лимфоток и стимулирует утренний желчеотток лучше любого эспрессо.

Врач-кинезиолог, автор и преподаватель курса "Биомеханика глазами кинезиолога" Михаил Гаврикин также поделился рекомендациями. Он предложил зеленый чай, цикорий, какао, настой шиповника или женьшеня. По его словам, эти напитки дают мягкий тонизирующий эффект без резкого скачка кортизола.

Напомним, ранее интегративный нутрициолог Виктория Кострова раскрыла безопасный лимит кофе.