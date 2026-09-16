Интегративный нутрициолог Виктория Кострова рассказала редакции VSE42.Ru, что для здорового взрослого человека безопасный лимит кофе – 1-2 чашки в день, то есть в пределах 200–250 мг кофеина.

– Пить больше не имеет особого смысла, т.к. рецепторы мозга теряют чувствительность, и напиток перестает бодрить, оставляя лишь сосудистый спазм, – рассказала специалист.

Также важно помнить, что кофе содержит танины, которые блокируют усвоение негемового железа, кальция, магния и витаминов группы В. Запивать кофе завтрак, богатый этими элементами, или принимать с ним витаминные комплексы – значит полностью аннулировать их пользу. Разносите кофе и нутрицевтики минимум на час.

Кофе противопоказан людям с обострением заболеваний ЖКТ – язвами и гастритами, при некомпенсированной гипертонии, выраженной тревожности и синдроме истощенных надпочечников, когда утром физически нет сил встать с кровати.

Что касается детей, здесь позиция однозначная: до 15–16 лет кофе пить нельзя. Детская нервная система не готова к таким стимуляторам. Кофеин ломает архитектуру сна, повышает возбудимость и вымывает кальций, критически необходимый для роста костей.