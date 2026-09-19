Протеин бьет по почкам: кузбасский токсиколог раскрыл опасность избытка белка

Об опасности длительного употребления большого количества белка рассказал главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов в своих соцсетях.

По словам врача, когда человек съедает слишком много белка, почкам приходится работать активнее. Они начинают пропускать через себя больше крови и сильнее фильтровать ее. Если такая нагрузка возникает разово, здоровые почки обычно справляются.

Проблемы могут начаться, если человек годами получает белка значительно больше, чем нужно организму. Особенно опасно это для людей, у которых уже есть проблемы с почками, повышенное давление или наследственная предрасположенность к заболеваниям этих органов. Риск также может увеличиваться, если человек пьет недостаточно воды.

Отдельная проблема – качество протеиновых добавок. В некоторых исследованиях, по словам токсиколога, в протеиновых порошках находили свинец, кадмий, мышьяк и ртуть. Кроме того, растительные протеины, например гороховый и рисовый, иногда способны накапливать тяжелые металлы из почвы.

Дополнительную нагрузку создают и тяжелые силовые тренировки. Во время больших физических усилий давление может резко повышаться, а если гипертония уже есть и ее не лечить, почки получают еще один фактор риска.